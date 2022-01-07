Grip vakaları arttı! Yetkililerden maske ve hijyen uyarısı

AA

Grip vakalarında artış yaşanan Yozgat ve Kırşehir'deki hastanelerde özellikle çocuk vakalarda yoğunluk dikkati çekiyor. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaklaşık bir aydır mevsimsel grip salgını yaşandığını belirtti.

Salgının özellikle küçükleri hedef aldığına dikkati çeken Şahin, çok sayıda çocuğun gribe yakalandığını, bir süre sonra iyileştiğini ifade ederek "Hâlâ salgın bitmiş değil, hastanelerimiz bu yoğun süreci yaşıyor" dedi.

Şahin, grip salgınını geçen yıl beklediklerini ancak Covid-19 nedeniyle herkesin tedbirlere uyduğunu, bu sayede sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek "Geçen yıl insanlar maskeyi kesinlikle ihmal etmiyor, hijyene önem veriyorlardı. 1 Temmuz'dan itibaren insanlarımız tedbiri biraz daha ikinci plana aldı. Neticede grip de virüs; fırsatını bulunca enfeksiyonu yapıyor" diye konuştu.

"BU SENE BİRAZ GEVŞEDİĞİMİZ İÇİN GRİP SALGINIYLA DA UĞRAŞIYORUZ"

Grip salgınına karşı da en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak olduğunu vurgulayan Şahin, grip ve Covid-19'un bulaşma şeklinin benzer olduğunu söyledi.Şahin, kurallara uyulduğunda hem Covid-19 hem de gripten korunmanın mümkün olduğuna işaret ederek "Geçen sene kurallara çok dikkat ettiğimiz için grip salgını yaşamadık ama bu sene biraz gevşediğimiz için grip salgınıyla da uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

Covid-19 salgına da değinerek en büyük silahın aşı olduğunun altını çizen Şahin, Yozgat'ta ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesinde olduklarını bildirdi.Şahin, yerli aşı TURKOVAC'ın Yozgat Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandığını anımsatarak hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

SEMPTOMLU KİŞİLER MUTLAKA HASTANELERE BAŞVURMALI

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi Sorumlusu Dr. Aslıhan Kılıç Torun da son bir haftada grip şikayetiyle çocuklar ağırlıklı olmak üzere hastanelere 1000'in üzerinde başvurunun yapıldığını aktardı.

Maske, mesafe ve hijyen konusundaki dikkatsizliklerin bu artışın nedenleri arasında bulunduğunu vurgulayan Torun, semptomlu kişilerin mutlaka hastanelere başvurması gerektiğini belirtti. Hastaların Covid-19 ile gribal enfeksiyonu karıştırabildiğine değinen Torun şöyle devam etti: "İkisinin semptomları birbirine benziyor fakat Covid-19'da gripte gördüğümüz burun tıkanıklığı ve akıntısını çok fazla görmüyoruz. Her ikisinde de ateş olabiliyor. Normal gripten farklı bir semptom görenler hastanelerimizin pandemi polikliniklerine başvurmalıdır. Bu mevsimde beslenmenize son derece dikkat etmeniz, bol sıvı ve bağışıklığı artırıcı gıdalar tüketmeniz önemlidir. Hem gripten hem de Covid-19'dan korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim."