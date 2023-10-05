Grip olma riskinizi artıran alışkanlıklar! Salgın döneminde bunlara dikkat!

ÇOK FAZLA EGZERSİZ YAPMAK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre egzersizin, kan basıncına yardımcı olmak gibi sağlık açısından birçok faydası olabilir. Ancak TODAY'e göre çok fazlası sizi gribe karşı daha duyarlı hale getirebilir. Gastroenterolog Dr. Roshini Raj'a göre "Düzenli egzersiz aslında vücudunuz için harikadır, bağışıklık sisteminiz için iyidir". "Fakat eğer aşırıya kaçıyorsanız, kendinizi aşırı zorluyorsanız, doğru şekilde sıvı almıyorsunuz demektir, aslında bağışıklık sisteminizi baskılayabilir ve enfeksiyona yakalanmaya daha yatkın olabilirsiniz."

Ek olarak MedlinePlus, belirli hastalıklar söz konusu olduğunda bağışıklığı artıran egzersizlerin teorik olduğunu belirtiyor. Örneğin egzersiz, beyaz kan hücrelerinin ve antikorların vücutta daha hızlı hareket etmesine yardımcı olabilir ve bu da onların vücudu hastalıklara karşı daha iyi savunmasına olanak tanıyabilir. Bu, kişinin gribe yakalanmasını engeller mi? Teorik olarak belki ama daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.