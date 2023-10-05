Grip olma riskinizi artıran alışkanlıklar! Salgın döneminde bunlara dikkat!
Sık sık "grip virüsü" terimini duysak da aslında gribe neden olabilecek birden fazla virüs türü vardır. Griple ilişkili farklı semptomlar olsa da, bu potansiyel olarak ölümcül hastalık için kişinin tam olarak hangi semptomları deneyimlediği değişebilir. Örneğin ateş, gribe yakalanmanın olası bir kırmızı işaretidir, ancak gribe yakalanıp ateşi çıkmaması da mümkündür. Bu arada gribe bağlı ishal ve kusmanın yetişkinlerde görülme olasılığı çocuklara göre daha azdır.
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Benzer şekilde gribe yakalanmanın da çeşitli yolları vardır. Uzmanlar, gribin, enfekte bir kişi konuştuğunda, hapşırdığında veya öksürdüğünde yayılabilen damlacıklar yoluyla ya da enfekte bir kişinin dokunduğu bir şeye temas edip ardından kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına dokunmasıyla yayılabileceğini söylüyor. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde gribe yakalanma riskinizi artırabilecek bazı davranışlar vardır. Bu hastalığa yakalanma olasılığınızı azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler almanız gerekebilir. İşte grip olma riskinizi artıran alışkanlıklar...
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ÇOK FAZLA EGZERSİZ YAPMAK
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre egzersizin, kan basıncına yardımcı olmak gibi sağlık açısından birçok faydası olabilir. Ancak TODAY'e göre çok fazlası sizi gribe karşı daha duyarlı hale getirebilir. Gastroenterolog Dr. Roshini Raj'a göre "Düzenli egzersiz aslında vücudunuz için harikadır, bağışıklık sisteminiz için iyidir". "Fakat eğer aşırıya kaçıyorsanız, kendinizi aşırı zorluyorsanız, doğru şekilde sıvı almıyorsunuz demektir, aslında bağışıklık sisteminizi baskılayabilir ve enfeksiyona yakalanmaya daha yatkın olabilirsiniz."
Ek olarak MedlinePlus, belirli hastalıklar söz konusu olduğunda bağışıklığı artıran egzersizlerin teorik olduğunu belirtiyor. Örneğin egzersiz, beyaz kan hücrelerinin ve antikorların vücutta daha hızlı hareket etmesine yardımcı olabilir ve bu da onların vücudu hastalıklara karşı daha iyi savunmasına olanak tanıyabilir. Bu, kişinin gribe yakalanmasını engeller mi? Teorik olarak belki ama daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
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Peki grip mevsiminde egzersize nasıl yaklaşmalı? Dr. Raj'ın şu anda ne sıklıkla egzersiz yapıldığına bağlı olarak farklı önerileri var. Halihazırda düzenli olarak fiziksel aktivite yapan biri için bu rutinin sürdürülmesini öneriyor. MedlinePlus, bu tür bireylerin bağışıklığını geliştirmek için egzersizi artırmak yerine düzenli egzersiz rutinini sürdürmelerinin de altını çiziyor. Dr. Raj, spor yapmaya yeni başlayan birinin, her gün veya haftada beş gün yarım saat egzersiz yaparak başlamasını tavsiye ediyor. Bununla birlikte, bir egzersiz rutinine başlamadan veya bir egzersiz rutinini değiştirmeden önce bir sağlık uzmanıyla konuşmak akıllıca olacaktır.
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CEP TELEFONUNUZU TEMİZLEMEMEK
Loyola Üniversitesi Sağlık Sisteminde enfeksiyon kontrol müdürü Alexander Tomich'in Everyday Health'e söylediği gibi, bir kişinin cep telefonu "mikroplarla dolu". Ancak Forbes'un belirttiği gibi, mikropları öldürebilen ancak aynı zamanda cep telefonuna zarar verebilen temizleyiciler ve deterjanlar bulunduğundan cep telefonunu temizlemek zor olabilir. Ancak bu, yapabileceğiniz şeylerin olmadığı anlamına gelmez.
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Bir cep telefonunun nasıl mikrop kaynağı olabileceğini anlamak için bir kişinin cep telefonuyla genel olarak ne yaptığına bakalım. Birisinin banyoda cep telefonunu kullanması ve başkalarının da cep telefonunu kullanmasına izin vermesi yaygındır. Her iki senaryo da mikropların telefona bulaşma olasılığını artırır. Aramaları hoparlörlü telefona aktarabilseniz bile, bu her zaman bir seçenek değildir ve bu nedenle birisi cep telefonunu yüzüne yaklaştırdığında ağzı ona dokunabilir ve üzerine mikrop yayabilir. Grip olan birinin ellerini yıkayıp sonra yüzüne dokunması kadar kötü mü bu? Zorunlu değil ama yine de mikroplara maruz kalma olasılığınızı artırabilir.
Cep telefonlarında kullanımının güvenli olduğunun reklamını yapan dezenfekte edici ürünlerin bulunduğunu belirtmekte fayda var. En önemli şey araştırmanızı yapmaktır, böylece cihazınız için en iyi seçeneği seçebilirsiniz. Telefonunuzun üreticisinin, telefonunuzu temizlemeyle ilgili bazı özel talimatları da olabilir.
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YETERİNCE UYKU ALAMAMAK
Tatiller kesinlikle mutlu günler olsa da stresli de olabilirler. Örneğin, yeni evli bir çiftin ilk kez aileleri için Şükran Günü yemeği düzenlediğini hayal edin. Baskı ve ekstra iş uykusuz gecelere yol açabilir. Ve WebMD'nin belirttiği gibi, uykuyu kaçırmak hastalanma olasılığını artırabilir.
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Cleveland Clinic'e göre T hücreleri, bağışıklık sisteminin virüslere ve diğer patojenlere karşı savunma hattının önemli bir parçası. Sitokinler ayrıca iltihabı düzenleyerek vücudun korunmasına da katkıda bulunur. Ancak sitokinlerin normalden yüksek seviyeleri aşırı inflamasyona neden olabilir. Houston'daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'ndeki Uyku Merkezi müdürü Dr. Diwakar Balachandran'ın WebMD'ye söylediği gibi, "Birçok çalışma, uykudan mahrum kaldığımızda T hücrelerimizin azaldığını ve inflamatuar sitokinlerin arttığını gösteriyor. ... Bu potansiyel olarak soğuk algınlığı veya gribe yakalanma riskinin artmasına yol açabilir."
Stres insanı ayakta tutabildiği için Mayo Clinic, ertesi gün ele alınabilmesi için kişinin endişelerini teslim etmeden önce not etmesini öneriyor. Yatmadan önce meditasyon yapmak da yardımcı olabilir.
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EVDE GRİP ÖNLEMLERİNİ ALMAMAK
Şu senaryoyu hayal edin: Arkadaşınız Alex, evden çıktığında grip önlemleri konusunda çok dikkatli davranıyor. Her zaman el dezenfektanı kullanmayı hatırlıyor ve kalabalıklarla karşılaşacağı durumlardan uzak duruyor çünkü bu, virüslere maruz kalma olasılığını artırabilir. Alex eve geldiğinde rahatlamaya, ailesiyle vakit geçirmeye ve grip önlemlerini düşünmeyi bırakmaya hazırdır.
Ancak Alex pek çok şeyi doğru yapsa da gripten korunmak için yeterince çaba göstermiyor olabilir. Elbette Alex son derece dikkatli davrandı, peki ya ailesinin diğer üyeleri? Onlar da bu kadar dikkatli miydi? Aksi takdirde gribe maruz kalabilirler. Göğüs hastalıkları doktoru Dr. Jock Lawrason'un Everyday Health'e söylediği gibi, kış aylarında insanlar havanın sıcak olduğu yerlerde kalmak isterler, bu da mikropların yayılma ve hastalanma olasılığını artırabilir.
Bütünleyici ve işlevsel bir tıp doktoru olan Dr. Frank Lipman, Everyday Health'e kişinin evini günlük olarak havalandırmanın bağışıklık sistemi için iyi olduğunu söyledi. Ayrıca evimizin dışındayken dezenfektan mendil ve el dezenfektanı kullandığımız gibi, evimizdeki nesneleri de, özellikle mikroplara maruz kalma olasılıkları yüksekse (örneğin birden fazla kişinin kullandığı sabit hatlı telefon) dezenfekte etmeliyiz. Örneğin hane halkı üyeleri).
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SİGARA İÇMEK
New York Eyaleti Sağlık Departmanına göre, sigara içen bir kişinin gribe yakalanma olasılığı sigara içmeyen bir kişiye göre daha yüksektir, çünkü bu alışkanlık vücudun virüsle savaşma yeteneğini tehlikeye atabilir.
Eğer burnunuzun ve akciğerlerinizin içini gerçekten inceleyebilseydiniz, solunum sistemini virüslerden ve diğer patojenlerden arındırmaya yardımcı olan, silia adı verilen saça benzer yapıları görürdünüz. Ancak gastroenterolog Dr. Roshini Raj'ın TODAY'e açıkladığı gibi, "Sigara içmek aslında kirpiklerin aktivitesini azaltır. Zayıflarlar, işlerini yapamazlar."
Mayo Kliniği ayrıca tütün dumanının kirpikleri "felç ettiğini ve yok ettiğini" ancak kişi sigarayı bıraktığında bu hasarın tersine çevrilebileceğini belirtiyor.
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New York Eyaleti Sağlık Departmanına göre sigara içmek gribe yakalanma olasılığını artırmanın yanı sıra gripten kurtulmayı da zorlaştırabilir. Ayrıca sigarayı bırakan kişide öksürük, boğaz ağrısı ve yorgunluk gibi grip benzeri belirtiler görülebilir; buna bazen sigara içen gribi denir. Ancak çift kurullu sertifikalı doktor Dr. Abdulhassan Saad'ın ( web sitesi aracılığıyla ) açıkladığı gibi, bu griple aynı şey değil. Ayrıca sigara içenlerin gribinin dört hafta sürebilmesine rağmen iki hafta gibi kısa bir sürede ortadan kaybolabileceğini de belirtiyor.
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ALKOL İÇMEK
Cleveland Clinic'e göre biri neredeyse her gün alkol içen ve diğeri hiç içmeyen iki kişi gribe maruz kaldıysa, sık sık içen kişinin gribe yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni alkolün bağışıklık sistemini zayıflatabilmesidir.
GoodRx'in açıkladığı gibi, gastrointestinal sisteminizdeki bakteriler vücudunuzun, bağışıklık sisteminizin virüslere karşı savunmasının bir parçası olan T hücrelerinden bazılarını üretmesine yardımcı olur. Alkol içmek bu bakteri seviyenizi azaltabilir, bu da daha az T hücresi anlamına gelebilir. Ancak T hücreleri de bağışıklık sisteminin savunmasının başka bir parçası olan B hücreleri gibi kişinin kemik iliğinden gelir. T hücreleri ve B hücreleri antikorlar oluşturur ve virüsler gibi mikropları bulup yok etmek için bunları vücuda gönderir. Alkol, bağırsaklarınızdaki bakteriler tarafından üretilen T hücrelerinin sayısını nasıl etkilediği gibi, (büyük miktarlarda) kemik iliğinizde üretilen B hücrelerinin ve T hücrelerinin sayısını da azaltabilir.
Grip gelişme olasılığını artırmanın yanı sıra, alkolle zayıflamış bir bağışıklık sistemi, vücudu gribin neden olabileceği ölümcül bir hastalık olan zatürre gibi diğer sağlık sorunlarına karşı da savunmasız bırakabilir.
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GRİP OLDUKTAN SONRA ÖNLEM ALMAMAK
Şunu hayal edin: Bir arkadaşınız, gripten yeni kurtuldu. Öğle yemeğinde buluşuyorsunuz ve onun en basit önlemleri bile almadığını görüyorsunuz. Ona bunu sorduğunuzda gribi yeni atlattığı için bir süreliğine bağışık olacağını söylüyor. Ne yazık ki arkadaşınız tekrar hastalanmaya hazırlanıyor olabilir.
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GoodRx'in açıkladığı gibi gribin farklı türleri ve alt türleri vardır. Ayrıca bireysel grip virüsleri de değişebilir, bu da varyantlara yol açar. Yani, gribe yakalandıktan sonra bir miktar bağışıklık oluşmuş olsa da, bu bağışıklık, kişiyi her türlü gribe karşı korumayacaktır. Bir kişinin grip aşısı olduktan sonra bile gribe yakalanabilmesinin bir nedeni budur: Aşı, vücudu gribin belirli bir alt tipine karşı korumak için tasarlanmıştır, yani diğer alt tipler hala geçebilir.
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Ayrıca el yıkamak, kalabalıktan uzak durmak gibi önlemlerin alınmaması da gribe yeniden yakalanma riskini artırıyor. Tek bir grip sezonunda gribe iki veya daha fazla yakalanmaya yol açabilecek diğer faktörler arasında bağışıklık sistemini etkileyebilecek ilaçlar ve sağlık sorunları yer alır. Son olarak aşı yaptırmamak kişinin birden fazla kez gribe yakalanma olasılığını artırır.