"Grip oldum" yerini "Covid oldum"a bırakıyor

DHA

Covid-19´un yeni varyantının doğadaki ve hayatımızda yer alan tüm virüsler içinde en bulaştırıcı virüs halini aldığını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Hızla artan vaka sayılarını buna bağlayabiliriz. Ancak ağır hastalık yapma gücü ve ölüm oranı oldukça azaldı. Grip virüsünün bulaştırıcılık süresi 1 veya 2 gündür. Bu sürede kaç kişiye bulaştırdığınızı düşünün. Grip olduğunuzda 2 gün dinlenir ve 2 gün kendinizi toplumdan izole ederseniz. Böylece hem bulaştırıcılığınız hem de hastalığınız geçer. Ancak şu anda Covid-19 yeni Omicron varyantı çok bulaşıcı ve neredeyse 7-10 gün boyunca bulaştırıcılığı ve hastalık süresi devam ediyor" diye konuştu.

Virüsün, bu kadar uzun süre bulaştırıcı olmasıyla bir anda toplumda çok fazla insana bulaştığına işaret eden Prof. Dr. Özkaya, "Bugünlerde günlük 100 binin üzerinde Covid-19 vakası olmasına rağmen ağır hasta sayısı ve ölüm çok az. Bunun nedeni aşıların hala ağır hastalıktan koruması, sürü veya toplum bağışıklığı kazanması. Siz aşı olarak, aslında toplumda henüz aşılanmayan veya o hastalığa henüz yakalanmamış kişileri de koruyorsunuz. O nedenle hatırlatma aşılarının mutlaka olunması lazım. Böylece yeni varyant virüslerin, hastalık yapma şiddeti azalıyor hem de vücut virüsle nasıl savaşacağını öğreniyor" ifadelerini kullandı.

Hastane ve yoğun bakımlardaki durum ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özkaya, "Özellikle yoğun bakımda yatan ve hastanede yatan hastalarda Covid-19´u, ek hastalık olarak saptıyoruz. Yani hasta Covid-19 dışı nedenlerden hastaneye ve/veya yoğun bakıma yatıyor ve birçoğunda Covid-19 tesadüfen saptanıyor" dedi.

Ciddi iş gücü kaybının ortaya çıktığına vurgu yapan Prof. Dr. Özkaya, Covid-19 ile enfekte olan bir kişinin neredeyse 7-10 gün boğaz ağrısı, ateş, öksürük, eklem ve baş ağrıları çektiğini söyledi.