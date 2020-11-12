Hastalık mevsimi geliyor. Normalde burun akmasını, çok yüksek olmayan bir ateşi veya basit bir öksürüğü çok fazla önemsemezdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde en ufak bir belirti bile korkuyla karşılanıyor.

Özellikle anne ve babalar için bu süreç daha da zor geçecek. Çocuklar soğuk algınlığına daha fazla yatkın olduklarından ve sık sık hastalanabildiklerinden, en ufak bir semptomda aynı soru zihnimizde yankılanacak: Grip mi, soğuk algınlığı mı yoksa COVID-19 mu?

Aradaki farkı nasıl anlayabiliriz ve çocuklarımızı okula gönderip göndermeme ya da test yaptırıp yaptırmama kararını nasıl vereceğiz?

İşte doktorlardan ne yapmamız gerektiğine dair birkaç önemli bilgi: Farkı anlamak mümkün mü?

Soğuk algınlığı, grip ve COVID-19’un semptomları birbirlerine çok benziyor. Doktorlar birbirinden ayırmanın oldukça zor olduğunu söylüyorlar. COVID-19’da çocuklarda öne çıkan belirtiler arasında ateş ve öksürük yer alırken ishal ve tıkanıklık da var. Daha ağır semptomlarda ise tat alma ve koku alma kaybı, karın ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve nefes alma güçlüğü de bulunuyor.

COVID-19’un insandan insana farklılık göstermesi başka bir sorun. Çocukları en iyi kendi aileleri tanıyor. Doktorlar ailelere, grip ile COVID-19’un farkını anlamak için, çocukta her zamankinden farklı belirtiler olup olmadığına bakmalarını öneriyorlar. Eğer çocuğunuzda sıra dışı bir sorun göze çarpıyorsa o zaman doktora gitmekte fayda var.

Asemptomatik sorunu

COVID-19’un belirtileri olduğu gibi hiçbir belirti göstermeden (asemptomatik) geçirenler de önemi bir sorun. Hiçbir belirti göstermeden pozitif çıkan çok sayıda insan var ve hastalığı hiçbir şey hissetmeden atlatıyorlar. Çocuğunuzda grip veya soğuk algınlığı belirtisi olması ne denli önemliyse hiçbir belirti olmaması da COVID-19 olmadığı anlamına gelmiyor.

Fransa’da hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen 22 çocuğa test yapıldı ve %45’i pozitif çıktı. Öte yandan COVID-19 sanılan semptomlar çok başka hastalıkları da gösteriyor olabilir ki bunu ancak doktora danışarak öğrenebilirsiniz.

Soğuk algınlığı belirtisi olan çocuklarla ne yapacağız?

Üşütme ya da soğuk algınlığı geçiren çocukları normalde yatırmayız. Ancak COVID-19’un düşük bağışıklık sistemine saldırdığını biliyoruz. Dolayısıyla en ufak bir hastalık belirtisi, özellikle de ateş söz konusuysa, çocukları evden çıkarmamak en doğrusu olacaktır.

Eskiden ilaç vererek, hafif bir öksürük ve akan bir burunla çocuklarımızı okula gönderebiliyorduk. Pandemi sürecinde bunu yapmamız mümkün değil. Tam olarak sağlıklı hale gelmeden sokağa çıkmalarına ve sınıfa girmelerine izin vermemek önemli. Bu hem çocuklarımızı virüse karşı korumak hem de diğer insanlara olası bir virüs bulaştırma tehlikesi açısından son derece gerekli.

Semptomların sırası bilinmiyor, önce ateşle mi başlıyor yoksa karın ağrısıyla veya ishalle mi? COVID-19'a dair henüz çözülememiş çok fazla şey var ve kış mevsimi fazladan tedbir alınmasını mecbur kılıyor. Sıradan bir sene geçirmiyoruz.

Doktorunuza danışın

Çocukların kış mevsiminde basit üşütmeleri ile COVID-19 arasındaki farkı en doğru şekilde tespit edecek kişi elbette doktorlardır. Ne olduğunu bulmaya çalışmak yerine, çocuğu biraz gözlemledikten sonra doktorunuza danışın. Test yapılması, gözetim altına alınması ya da ilaç kullanması gibi konularda anne ve babaların değil doktorların karar vermesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

Soğuk algınlığı için bir hap ve öksürük için de bir şurupla geçiştirmeye çalıştığımız belirtilerin, küresel bazda dünyaya yayılmış korkunç bir salgının belirtileri olabileceği ihtimalini göz ardı etmeyin.

Bunların dışında çevrede pozitif biri ile yakın temas kurup kurmadığı da son derece önemli.