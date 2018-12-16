17 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasibe Küçükapan, kış mevsiminin gelmesiyle Türkiye’de grip salgınının çok sık görüldüğünü belirterek, grip ve nezlenin sık sık birbirine karıştırıldığını söyledi. Nezle ve gribin genelde birbirine benzer bulgular gösterdiklerini belirten Uzm. Dr. Küçükapan, “Grip nezleye göre daha ağır seyreder ve grip sonrası özellikle bakteriyel enfeksiyonların tabloya eklenmesiyle bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir” dedi.
İHA'nın haberine göre, gribin sonbahar ve kış aylarında en sık poliklinik ve acil başvurularından birisi olduğunu dile getiren Küçükapan, bu rahatsızlığın salgınlara sebep olabildiğini kaydetti. Gribin sıklıkla yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı ve yaygın kas ağrısı ile başladığının altını çizen Uzm. Dr. Küçükapan, “Daha sonra öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı eklenir. Daha küçük çocuklarda ateş daha yüksektir ve öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısından ziyade iştahsızlık, bulantı, kusma daha sık görülür ve ateşli havaleye yatkınlık artmıştır. Daha büyük çocuklarda ise öksürük, kas ağrısı ve göğüs ağrısına daha sık rastlanır. Grip aslında kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Çoğu çocuk ve ergende hafif seyreder. Ancak grip, bazen ölüm dahil ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre, menenjit, ateşli havale, böbrek yetmezliği gibi daha birçok komplikasyonlar görülebilir. Gribal enfeksiyon üzerine bakteriyel enfeksiyonlar da eklenebilir. Bu yüzden eğer hastalık bulguları giderek ağırlaşır ise ya da ateş tekrar yükselirse mutlaka tekrar hekim tarafından değerlendirilmelidir. Gribal enfeksiyon sonrası küçük çocuklarda öksürük haftalarca sürebilir, giderek azalıyorsa telaş yapılmamalıdır. Daha büyük çocuklarda ise halsizlik, bitkinlik yine birkaç hafta devam edebilir” şeklinde konuştu.
"DESTEK TEDAVİ ÖNEMLİ"
Tedavide destek tedavinin önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Hasibe Küçükapan, “Yatak istirahati, bol sıvı ve C vitamini tüketilmesi, solunum yollarının nemlendirilmesi gerekir. Yine ateş düşürücüler gibi semptomatik ilaçlar ve gribe karşı etkili gıda takviyeleri, bal, kara mürver, Afrika sardunyası tercih edilebilir. Tüm yaş gruplarını etkilemekle beraber 2 yaş altı çocuklar, yaşlılar, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanmış olanlarda daha ağır seyreder. Risk grubuna antiviral tedavi de başlamak gerekir. Eğer bakteriyel enfeksiyon eklenir ise, orta kulak iltihabı, zatürre ve benzeri gelişirse antibiyotik de başlamak gerekir. Bulaşma damlacık yoluyla ve bol virüs barındıran kapı kulpu, masa, oyuncak, asansör düğmesi ve benzeri yüzeylere temasla olur. Dolayısıyla aile bireylerinden biri hasta olduğunda diğerlerine bulaşması da maalesef kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.
“HASTA ÇOCUK OKULA YA DA KREŞE GÖNDERİLMEMELİDİR"
Anne ve babaların grip olduklarında cerrahi maske takmaları ve bebeklerine dokunmadan ellerini yıkamaları, el hijyenine dikkat etmelerinin önemine değinen Uzm. Dr. Küçükapan, “Yine aynı şekilde kreş, okul, kapalı ortamlar bulaştırıcılıkta önemlidir. Hasta çocuk okula ya da kreşe gönderilmemelidir. Gripten korunmanın en etkin yolu ise; her sene yenilenen grip aşısını yaptırmaktır. Grip aşısı 6. aydan itibaren çocuklara yapılabilmektedir. Özellikle risk gruplarının aşılanması önemlidir” diye konuştu.
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