Grip aşısı ne zaman yapılır

Grip aşısı her sene yapılan ve gripten korunmaya ve hafif geçirmeye yarayan bir aşıdır. Grip aşısı muhteviyatı her sene yenilenmektedir. Her sene yenilenmesinin en önemli nedeni ise; oluşan yeni virüslerin de panzehirinin aşıya ilave edilmesidir.

Grip farklı şekillerde ve mevsimlerde oluşabilen bir hastalıktır. Özellikle mevsim geçişlerinde sonbahar ve ilkbahar aylarında daha sık nükseden bir hastalıktır. Ancak kış mevsimi en yoğun olduğu dönem içerisinde ilk sırayı almaktadır. Havaların değişken olması nedeni ile aşı olmada gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu değişiklikler önceleri eylül ayı içerisinde aşı yapılmasını söyleyen uzmanlar; artık bu hava değişimi nedeni ile ekim ayında grip aşısının yapımasını önermektedirler.

Aşıların; gripten koruma süresi 6 aylık bir dönem içermektedir. Bu nedenle sürede mayıs ayına kadar uzatılmış olmaktadır. Grip aşısı herkesin olması gereken bir durum olması mecburiyeti bulunmuyor ancak etki alanı açısından çocuklar ve yaşlıların grip aşısı olması uzman hekimler tarafından önerilmektedir. Çünkü bu gruptaki kişilerin bağışıklık sistemleri daha zayıf olması daha çok virüslere açık olmalarını göstermektedir.

Koruyucu olması açısından ya da semptomlarının yavaş ilerlemesi ya da daha hafif atlatabilme nedeni ile aşılar koruma sağlayabilmektedir. Bu grubun yanında ağır hastalığı olanlar; akciğer, böbrek, dalak ameliyatı geçirenler ve sağlık personelleri risk altında bulundukları için aşı yaptırmaları gerekmektedir.

Aşının gribi önlemede %50 lik bir payı olması ve korunmanın sağlanması amacıyla şart olduğunu ortaya koymaktadır. Bazen risk altında bulunan grupta olan kişiler aşı olmadığı takdirde daha tehlikeli durumların oluşması açısından kötü geçirebilmektedirler. Hatta bazı durumlarda %1 ile %3 arası ölüm riski oluşturmaktadır.