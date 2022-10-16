GRİP AŞISI NE KADAR, KAÇ TL?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan AA'yaptığı açıklamada; "“3,5 milyon grip aşısı Eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 lira olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır.” bilgisini verdi.