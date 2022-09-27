Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra vatandaşlar grip aşısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapmaya başladı. Konu hakkında merak edilen, "Grip aşısı eczanelere geldi mi? 2022 grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

GRİP AŞISI ECZANELERE GELDİ Mİ 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı: "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda hazırlığımız tam."