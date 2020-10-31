Bebeklerin kendilerine has zevkleri olduğunu belirten 32 yaşındaki şarkıcı, "Kesinlikle bazı şeyleri seviyorlar. Diğerlerini sevmiyorlar. Tamamen kendi düşüncelerine sahipler. Onlarla bu düzeyde ilişki kurmanın problemli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.