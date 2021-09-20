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Grimes: Oğlum X Æ A-Xii bana 'Anne' demiyor - Magazin haberleri

Grimes: Oğlum X Æ A-Xii, bana 'Anne' demiyor

Kanadalı şarkıcı Grimes, Elon Musk ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun, çoğu çocuktan farklı olduğunu çünkü kendisine "Anne" diye hitap etmeyi reddettiğini dile getirdi

20.09.2021 - 12:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'li ünlü girişimci Elon Musk ile birlikteliğinden X Æ A-Xii adlı oğlunu kucağına alan şarkıcı Grimes, samimi açıklamalarda bulundu. Grimes, 13 Eylül'deki MET Gala'ya hazırlandığı sırada Vogue'la çektiği videoda anneliğin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

  • "BENİM İÇİN YENİDEN DOĞUŞ" OLDU"

    Gerçek adı "Claire Boucher" olan şarkıcı, anne olmayı "Yeniden doğuşu" olarak nitelendirdi. Grimes, "Bence bebek sahibi olmak sanatsal açıdan benim için büyük bir yeniden doğuş oldu." şeklinde konuştu.

  • "KENİMİ ANNELİKLE ÖZDEŞLEŞTİREMİYORUM"

    Kendisini annelik etiketiyle özdeşleştirmediğini dile getiren ünlü isim, "Anne' olduğunu söylemek garip hissettiriyor, kendimi bu kelimeyle özdeşleştirmiyorum. Bu da garip çünkü X bana 'Claire' diyor ama 'Anne' demiyor. Belki de 'Anne' kelimesinden haz etmediğimi anlayabildi. Ki neden bu kelimeden hoşlanmadığımı bilmiyorum bile... Anneliğe saygı duyuyorum. Sadece kendimi onunla özdeşleştiremiyorum." dedi.

  • "OĞLUMUN RADİKAL SANATA İLGİSİ VAR"

    Grimes, daha önce ABD'li ünlü girişimci Elon Musk ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocuğu X Æ A-Xii Musk'ın kendi düşüncelerini oluşturmaya başladığını açıklamıştı. Grimes, oğlunun radikal sanata ilgisi olduğunu ifade etmişti.

    Bebeklerin kendilerine has zevkleri olduğunu belirten şarkıcı, "Kesinlikle bazı şeyleri seviyorlar. Diğerlerini sevmiyorlar. Tamamen kendi düşüncelerine sahipler. Onlarla bu düzeyde ilişki kurmanın problemli olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuşmuştu.

  • 7. KEZ BABA OLMUŞTU

    Bir süredir Kanadalı şarkıcı Grimes ile aşk yaşayan teknoloji dünyasının milyarderi Elon Musk, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 7. kez baba olmuştu. Musk, bebeğine "X Æ A-12 Musk" adını vermesiyle uzun süre konuşulmuştu.

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