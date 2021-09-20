"KENİMİ ANNELİKLE ÖZDEŞLEŞTİREMİYORUM"

Kendisini annelik etiketiyle özdeşleştirmediğini dile getiren ünlü isim, "Anne' olduğunu söylemek garip hissettiriyor, kendimi bu kelimeyle özdeşleştirmiyorum. Bu da garip çünkü X bana 'Claire' diyor ama 'Anne' demiyor. Belki de 'Anne' kelimesinden haz etmediğimi anlayabildi. Ki neden bu kelimeden hoşlanmadığımı bilmiyorum bile... Anneliğe saygı duyuyorum. Sadece kendimi onunla özdeşleştiremiyorum." dedi.