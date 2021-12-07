"OYUNU BENDEN DAHA ÇOK SEVECEK"

Grimes, şarkısında, "En büyük oyuncuya aşığım ama o her zaman oyunu benden daha çok sevecek." sözlerine yer vererek Musk'ın kendisini bile unutturacak kadar oyun tutkunu olmasına gönderme yaptı.