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Grifon'un 4'üncü albümü 'Kanıyorken' bugün CES Yapım etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Duygusal bir teması olan albümde 8 şarkı yer alıyor. Çalışmanın sıralaması genel olarak biten bir hikayenin parçalarını andırıyor. Kafasının içindeki melankolik dünyada gezinirken aynı zamanda yaşadığı duygu karmaşası ve hissettiği her türlü acıya da yer veriyor.

Müzisyen, bütün şarkıları bir insana kanıyorken ve üzüntüden 'Kanıyorken' yazdı.

Şarkıların altyapıları ImYouss imzası taşıyorken, 'Özgür Kalmak İstedim' adlı son şarkının piyanosu da Sezgin Alkan tarafından çalındı. Şarkıların sözleri ise Grifon'a ait.