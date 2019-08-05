Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Antoine Griezmann krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

Bu sezonun flaş transferinde Atletico cephesi, Barcelona'nın Mart 2019'da Antoine Griezmann ile görüştüğünü öne sürmüş ve Katalan ekibinin etik davranmadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu.

Tartışmalar tüm hızıyla sürerken İspanyol basınından El Mundo gazetesi yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre, Griezmann'ın avukatı Evan Karian Mart ayında oyuncunun kız kardeşi ve babasına Barcelona'nın teklifini e-mail olarak yolladı. Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in de e-postanın bir kopyasına sahip olduğu belirtilirken, bu belge dava sürecinde önemli bir delil olarak gösterildi.

Barça, Fransız yıldızın 120 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini 12 Temmuz’da ödediğini açıklayıp transferi duyursa da Atletico, transferin 1 Temmuz’dan önce gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Madrid temsilcisi Griezmann’ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesine göre 1 Temmuz 2019’dan önce serbest kalırsa ödenmesi şart koşulan 200 milyon Euro olan serbest kalma bedelinden, geriye kalan 80 milyon Euro'nun Barcelona tarafından ödenmesini talep ediyor.