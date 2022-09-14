‘Gri pasaport’ soruşturmasında tutuklu kalmadı

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında gri pasaportla Almanya'ya gönderilmiş, ancak 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı.
Yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması sonucunda Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran 2022 tarihinde tutuklanmış, Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
‘Gri pasaport’ soruşturmasındaki son tutuklu Ersin Kilit (arkada görülüyor) tahliye edildi
“Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklu bulunan Ali Ayrancı ve Ersin Kilit’in avukatları arı ayrı dilekçelerle Malatya 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak tahliye talebinde bulundu. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Bingöllü eski belde belediye başkanı Ali Ayrancı'yı göçmen kaçakçılığı dosyasından adli kontrol şartıyla serbest bırakmış, tutuklu olan Ersin Kilit’in tahliye talebini ise reddetmişti.
Gri pasaport soruşturmasında tutuklu bulunan Ersin Kilit’in avukatları, bu kez Malatya 2.Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulundu. Malatya 2.Sulh Ceza Hakimliği, Kilit’i adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla tahliye etti.
“Göçmen kaçakçılığı yapmak” iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Ayrancı ve Ersin Kilit’in tahliye edilmesi kararlarına bir üst mahkemeye itiraz ederek, yakalanmalarına yönelik tutuklama kararı çıkartılması talebinde bulundu.
Ersin Kilit’in avukatı Emircan Eren, tahliye kararı sonrası bir fotoğrafla birlikte “Üstadım Av. Veysel Ertağın birlikte diyoruz ki Yaşasın Türk Adaleti” paylaşımını yaptı.
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