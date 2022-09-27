'Gri pasaport' davasında yetkisizlik ve tutuklama kararı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanmıştı.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan hazırlanan iddianame, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
DOSYA EDİRNE’YE GÖNDERİLECEK
Mahkeme, yurt dışına çıkıp dönmeyenlerin Edirne’deki sınır kapısını kullandıkları ve bu nedenle suç yerinin Edirne olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın Edirne Adliyesi'ne gönderilmesine hükmetti. Dosyanın tüm evraklarıyla birlikte Edirne’ye gönderileceği öğrenildi.
AYRANCI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Yeşilyurt Belediye eski Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Bekir Karakuş temmuz ayının ilk haftasında, Ali Ayrancı 2 Eylül’de ve Ersin Kilit ise 14 Eylül’ de tahliye edilmiş ve soruşturma kapsamında tutuklu kalmamıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Ali Ayrancı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayrancı hakkında tutuklama kararı verdi.
İDDİANAMEDE 3 SANIK HAKKINDA CEZA İSTENİYOR
Malatya Cumhuriyet Savcısı Fahri Ersoy tarafından hazırlanan iddianamede, Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Ersin Kilit’in “göçmen kaçakçılığı” suçundan 3 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
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