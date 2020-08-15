Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri listede yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi" denildi.

Açıklamaya göre, teröristin katıldığı eylem olarak; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.