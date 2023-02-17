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Grev nedeniyle Frankfurt ve Münih havalimanlarından tüm uçuşlar iptal edildi

Lufthansa, grev nedeniyle Frankfurt ve Münih Havalimanlarından bugün planlanan tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Giriş: 17.02.2023 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
Grev nedeniyle Frankfurt ve Münih havalimanlarından tüm uçuşlar iptal edildi
Frankfurt ve Münih'te tüm uçuşlar iptal edildi
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Alman havayolu şirketi Lufthansa, grev nedeniyle Frankfurt ve Münih Havalimanlarından bugün planlanan tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Ver.di sendikasının, kamu hizmeti çalışanlarını, Frankfurt/Main, Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanlarında tam gün greve gitmeye çağırmasının ardından Frankfurt ve Münih Havalimanları'ndan yapılacak 1300 uçuşun tamamı iptal edildi.

Söz konusu diğer havalimanlarında da çeşitli destinasyonlarda uçuş iptalleri ve gecikmelerin yaşanması bekleniyor.

Bünyesinde çeşitli şirketleri bulunduran Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, iptallerden etkilenen yolcuların önceden bilgilendirildiği ve yolculara alternatif rezervasyon teklifleri sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, düzenli uçuş operasyonlarının söz konusu havalimanlarında 18 Şubat 2023 Cumartesi'nden itibaren büyük ölçüde normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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