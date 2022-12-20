İngiltere'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında sağlık çalışanlarının makul ücret artışı talebiyle başlattıkları grevlere destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

University College London Hastanesi önünde toplanan çok sayıda gösterici, ellerinde "Hemşireler için adil ücret artışı", "Sağlık personelinin maaş artışına ihtiyacı var" ve "Alkışlar faturaları ödemiyor" yazılı pankartlar taşıyarak, sağlık çalışanlarının grevine destek verdi.

Yürüyüşe, hemşirelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sağlık çalışanlarını temsil eden sendikaların liderleri katılarak, hükümete maaşlarda iyileştirilme yapılması için çağrısında bulundu.

University College London Hastanesinde hemşire olarak çalışan Brad Romain, burada yaptığı konuşmada, doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının topluma hizmette öncü role sahip olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını döneminde oldukça yoğun çalıştıklarını dile getirdi.

Romain, "Hastayız, yorulduk, tükendik. (Ulusal Sağlık) Sistemimizde daha desteğe ihtiyacımız var ve bu yüzden bugün buradayız. Milyoner maaşı için açgözlü olduğumuzdan bugün burada değiliz. Buraya rahat bir şekilde yaşamamız gerektiğini söylemek için geldik ve bu da faturalarımızı ödemek, ailelerimiz ve bizim için yiyecek bulmak anlamına geliyor. Hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.