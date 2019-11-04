BM Zirvesi'nde yaptığı duygusal konuşmayla adından söz ettiren İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Şili'den İspanya'ya taşınan 'İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak için bir kez daha Atlantik Okyanusu'nu 'çevreye zarar vermeden' geçmenin yolunu arıyor.

16 yaşındaki Thunberg, Şili’de devam eden protestolar nedeniyle başkent Santiago'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e taşınan İklim Zirvesi’ne katılabilmek için sosyal medyadan yardım istedi.

Greta, Twitter'dan attığı mesajda “Görünüşe bakılırsa, dünyanın yarısında yanlış yönde yolculuk yapmışım. Şimdi Kasım ayında Atlantik’i geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Biri ulaşım konusunda bana yardım edebilirse minnettar olurum” ifadelerini kullandı.

Thunberg, Birleşmiş Milletler’in Ağustos ayında ABD’de gerçekleştirdiği İklim Zirvesi'ne katılmak için Atlantik Okyanusu'nu güneş enerjisiyle çalışan yelkenli bir yatla geçmişti.

Yelkenli yolculuğunu 14 günde tamamlayan Thunberg, ABD içinde ve Kanada’ya yaptığı yolculuklarda tren kullanmıştı.