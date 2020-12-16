İspanya'nın Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı Greenyard, 25-18, 25-21 ve 25-21'lik setlerle kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Greenyard, çeyrek finalde İspanya temsilcisi Guaguas ile Galatasaray HDI Sigorta eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Yine tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final karşılaşmaları 16 ve 17 Aralık'ta oynanacak.