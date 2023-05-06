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GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Green Card sonuçları bugün açıklanıyor! İşte DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı

Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, DV 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs'ta açıklanacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ABD'de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler başvuru işlemlerini geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da tamamlandı. Green Card sonuçları sorgulamaları dvprogram.state.gov internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte Yeşil Kart DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 06.05.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Green Card başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. ABD DV Lottery Yeşil Kart çekilişi ile Green Card sonuçları 6 Mayıs Cumartesi günü açıklanıyor. ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuranlar 5 Nisan ve 8 Kasım günleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından Yeşil Kart Green Card başvuru sonuç ekranı üzerinden sorgulama işlemleri yapılabilecek. Adaylar Green Card sonuçları DV Lottery ekranı üzerinden ilan edilecek sonuçlar, onay kodu ve kişisel bilgiler ile sorgulanabilecek. İşte Yeşil Kart sonuçlarının açıklanacağı saat ve DV 2023-2024 Green Card başvuru sonucu sorgulama ekranı...

  • GREEN CARD (YEŞİL KART) BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından her yıl alınan Green Card başvuruları bu yıl 5 Ekim'de başladı ve 8 Kasım'da sona erdi.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

    ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.

  • GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

    Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • GREEN CARD NEDİR?

    Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

  • GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN ALINDI?

    Green Card başvuRULARI 5 Nisan - 8 Kasım günleri arasında http://dvprogram.state.gov internet sites üzerinden gerçekleştirildi.

  • KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?

    Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

    Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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