Green Card sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgula
ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyen vatandaşlar için vize imkanı sağlayan Green Card sonuçları sorgulanıyor. 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihlerinde başvuruları gerçekleşen ve ABD hükümeti tarafından verilen Green Card başvuru sonuçları için 4 Mayıs Cumartesi günü işaret edilmişti. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? İşte 2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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ABD Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Her yıl bir defa gerçekleştirilen çekilişte Green Card başvuruları açıklanma tarihi için 4 Mayıs Cumartesi günü verilmişti. Amerika'da oturum ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler Greend Card başvuru sonuçlarını dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek. ABD Yeşil kart Green cart başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
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GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card başvuru sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda değerlendirme sürecinin ardından ilan edilecek. Buna göre ABD Yeşil Kart sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.
Yapılan açıklamada; "
Yapılan açıklamada; "DV-2025 Katılımcıları, onay bilgilerini 4 Mayıs 2024 öğle saatlerinden (EDT) itibaren aşağıdaki bağlantı aracılığıyla girebilirler. DV-2025 kayıt dönemi 4 Ekim 2023'te açılır ve 7 Kasım 2023 12:00 EST'de sona erer. . DV-2025 Katılımcıların onay numaralarını en az 30 Eylül 2025 tarihine kadar saklamaları gerekmektedir." denildi."
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GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA
Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.
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GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.
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