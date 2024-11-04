Green Card başvuruları sona eriyor! Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?
2 Ekim tarihinde başlayan Green başvurularında son güne girildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvurularında son tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Başvuru şartlarını taşıyanlar, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden Green Card (Yeşil Kart) başvurularını yapabiliyor. Peki "Green Card son başvuru tarihi ne zaman, başvurular saat kaçta bitecek, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2025 DV Lottery Green Card başvurularının sona ereceği tarih...
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Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilmektedir. Green Card başvurusunda bulunmak isteyenler, başvuru koşullarını ve son başvuru tarihini mercek altına aldı. Peki Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2025 Green Card başvuru şartları neler? İşte detaylar...
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GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) başvuruları 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erecek.
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GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.
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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Green Card sonuçları mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.