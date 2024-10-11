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        Haberler Bilgi Gündem Green Card başvurularında son gün ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır? 2024 - 2025 Green Card başvuru tarihleri

        Green Card başvuru tarihleri: Green Card başvurularında son gün ne zaman?

        ABD'de vatandaşlık elde etme imkanı veren Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım devam ediyor. Green Card başvuruları her sene farklı dönemlerde kabul ediliyor. Şimdi merak edilen konu ise Green Card başvurularının ne zaman sona ereceği ve nasıl yapıldığı oldu. İşte güncel Green Card başvuru tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 20:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:43
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        • 1

          ABD'nin Green Card programı başvuru süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her sene milyonlarca kişinin hayallerini kurduğu Green Card başvuruları, yine gündemdeki yerini koruyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card başvurularında son gün ne zaman? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

          ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        • 4

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

          * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

          * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

          * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

          * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

          * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

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