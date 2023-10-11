Green Card başvuruları son tarihi için geri sayım başladı! Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.



Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.



GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI