Green Card başvuruları son tarihi için geri sayım başladı! Green Card başvuruları ne zaman bitecek?
Green Card başvuruları başladı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte henüz başvuruda bulunmayan ve başvuruda bulunacaklar merak içerisinde "Green Card başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Green Card başvuruları son tarihi...
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Green Card başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte başvuruda bulunacaklar merak içerisinde son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman bitecek? İşte 2023 Green Card son başvuru tarihi...
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GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?
Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Başvurular https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor.
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GREEN CARD BAŞVURUSU SON BAŞVURU VE SONUÇ TARİHİ
ABD Freetown Büyükelçiliği, geçtiğimiz yıl başvuru sonuçlarını 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu başvuruların gelecek yıl da Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. 4 Ekim Çarşamba günü başlayan başvurular ise 7 Kasım tarihinde sona erecek.
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GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI