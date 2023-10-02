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        Haberler Gündem Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 Green Card'a nasıl başvurulur ve başvuru şartları neler?

        Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 Green Card başvuru şartları nelerdir?

        ABD'de sürekli yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card'a dair aramalar başladı. Ülkemizde geçtiğimiz yıl rekor başvuru yapılan Green Card başvuruları ile ilgili olarak en çok merak edilen; Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve başvurular nasıl yapılacak gibi soruların yanıtlarını derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:08
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        • 1

          Green Card başvuruları için artık geri sayım başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de başlayan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacağına ve başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin aramalar gündem olmuş durumda. İşte, 2023 Green Card başvuruları hakkında detaylar...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?2023 GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Bu sene için Green Card başvuruları başlamadı ancak geçtiğimiz sene başvurular 5 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene de 4 Ekim'de başvuru sürecine girilmesi bekleniyor.

          Başvurular da DV Lottery internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılıyor.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

          Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

          Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

          GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 4

          GREEN CARD NEDİR?

          Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

        • 5

          GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

          Eğer Green Card'a başvurmak istiyorsanız sadece http://dvprogram.state.gov sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site dışında hiçbir sitenin Green Card başvuru linklerine tıklamayın.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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