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        Haberler Gündem Green Card başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Green Card başvuruları ne zaman bitiyor, son gün belli oldu mu? 2023 Green Card başvuru ekranı

        2023 Green Card başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce kişinin başvuru yaptığı ve başvuru yapmaya hazırlandığı konuya ilişkin en çok; Green Card son başvuru günü ne zaman ve başvurular nasıl yapılır sorularının cevapları aranıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:35
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        • 1

          ABD'de sürekli yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card'a başvuruları sürüyor. 2022 yılında Türkiye'de rekor başvurunun yapıldığu Green Card ile ilgili olarak en çok araştırılan; Green Card başvuruları hangi tarihte bitiyor ve başvurular nasıl gerçekleştiriliyor gibi soruların yanıtlarını derledik...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR

          Bu sene için Green Card başvuruları 4 Ekim tarihi itibariyle başladı. Söz konusu başvurular için son gün ise 7 Kasım olarak açıklandı.

          Başvurular da DV Lottery internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılıyor.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

          Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

          Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

          GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 4

          GREEN CARD NEDİR?

          Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

        • 5

          GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

          Eğer Green Card'a başvurmak istiyorsanız sadece http://dvprogram.state.gov sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site dışında hiçbir sitenin Green Card başvuru linklerine tıklamayın.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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