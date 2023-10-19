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        Haberler Gündem Green Card başvuruları nasıl ve ne zamana kadar yapılır? Green Card başvuru şartları

        Green Card başvuruları nasıl ve ne zamana kadar yapılır? Green Card başvuru şartları

        Green Card 2023 başvuru süreci devam ediyor. Süreç devam ederken "Green başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" ve "Green Card son başvuru tarihi ne?" sorularının cevabı merak ediliyor. Green Card başvuru şartları ve 2023 Green Card son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:11
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        • 1

          Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman kadar yapılır? Green Card başvurusunda bulunacaklar süreç devam ederken bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Green Card başvuru şartlarını ve son başvuru tarihini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURUSU SON BAŞVURU VE SONUÇ TARİHİ

          ABD Freetown Büyükelçiliği, geçtiğimiz yıl başvuru sonuçlarını 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu başvuruların gelecek yıl da Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. 4 Ekim Çarşamba günü başlayan başvurular ise 7 Kasım tarihinde sona erecek.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

          Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir

          GREEN CARD ÇEKİLİŞİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

          En az lise mezunu olmak.

          Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

          18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

          Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

          Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

          Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

          Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

          GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ?

          Green Card başvurusu yapmak ücretsizdir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılması halkinde, Amerika'ya gitmek için bazı kalemlerde ödemeler yapılması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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