Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Green Card başvuru tarihleri ne zaman? 2024 DV Lottery Green Card başvuru tarihi, şartları

        Green Card başvuru tarihleri: DV Lottery Green Card başvuru tarihi, şartları

        ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Green Card başvuru tarihleri araştırması yapıyor. Green Card başvuruları Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Peki Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte, DV Lottery Green Card başvuru tarihi, şartları hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'nin Yeşil Kart programı olan Green Card 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu. Her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card başvuruları yeniden gündemde. Başvuru formunu doldurduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 yılı için Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu?

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Green Card başvuruları Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Güncel tarihler henüz açıklanmadı. Başvurular dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

          Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Habertürk Anasayfa