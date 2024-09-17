ABD'nin Yeşil Kart programı olan Green Card 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu. Her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card başvuruları yeniden gündemde. Başvuru formunu doldurduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 yılı için Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu?