Green Card başvuru tarihleri: DV Lottery Green Card başvuru tarihi, şartları
ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Green Card başvuru tarihleri araştırması yapıyor. Green Card başvuruları Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Peki Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte, DV Lottery Green Card başvuru tarihi, şartları hakkında bilgiler
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ABD'nin Yeşil Kart programı olan Green Card 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu. Her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card başvuruları yeniden gündemde. Başvuru formunu doldurduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 yılı için Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu?
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GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Green Card başvuruları Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Güncel tarihler henüz açıklanmadı. Başvurular dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.
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GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?
Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.
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