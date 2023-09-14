ABD Green Card başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlık hakkı kazanmak isteyenler Green Card başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. Her yıl Ekim ve Kasım aylarında yapılan Green Card başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden alınacak. 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. Başvuru sonunda gerçekleştirilen çekilişin ardından Green Card almaya hak kazananlar açıklanacak. İşte 2024 Green Card başvuru tarihleri...