        Green Card başvuru tarihi 2025 2026: Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Green Card başvuru tarihi 2025 2026: Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Ekim ayına girmemizle birlikte 2025 2026 Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD'de hem çalışma hem de yaşama hakkı için Green Card başvurusunda bulunacak olan binlerce kişi, gözlerini yeni başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 16.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:50
        • 1

          Green Card başvuruları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Her yıl ekim ayına doğru akıllara gelen Green Card başvurularının, 2025 2026 yıllarında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gözler DV Lottery başvuru ekranına çevrildi. Peki, Green Card başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartı nedir?

        • 2

          2025 - 2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Green Card başvuru süreci her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

          2025-2026 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

          * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

          * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

          * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

          * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

          * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

          Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir

          Başvurular tamamlandıktan sonra sonuçlar, takip eden yılın Mayıs ayı içinde açıklanıyor.

          2025 için yapılacak başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak.

          Sonuçlar yalnızca dvprogram.state.gov adresinden sorgulanabiliyor.

