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Green Card açıklandı mı? 2023 Green Card sonucu ne zaman açıklanacak? Green Card sorgulama sayfası

Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card sonucu nasıl öğrenilir?

Başvuruları 5 Nisan - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınan ve ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı veren Green Card ile ilgili artık gözler sonuçlarda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de söz konusu başvurularını yapan binlerce kişi; başvuruların ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacağı ve sonuçlarına nasıl öğrenileceğini araştırıyor. İşte, Green Card sonucuna dair ayrıntılar...

Giriş: 27.04.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tüm dünya genelinde 15 milyona yakın kişinin başvuru yaptığı Green Card başvuru sonuçları için artık nefesler tutuldu. ABD'de daimi yaşama ve çalışma hakkı için başvuru yapan ve artık sonuçları bekleyen vatandaşlarımızlar için tüm ayrıntıları bir araya getirdik...

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

    Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • GREEN CARD NEDİR?

    Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

  • GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

    Eğer Green Card'a başvurmak istiyorsanız sadece http://dvprogram.state.gov sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site dışında hiçbir sitenin Green Card başvuru linklerine tıklamayın.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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