Kişisel bakım marketi Gratis, Hakkâri mağazasını hizmete açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Gratis'in, bu açılış sonrasında her ilde hizmet vermeye başladığı kaydedildi.
Gratis CEO’su Bülent Gürcan, “Gratis olarak ilk günden beri hedefimiz tüketicilerimizin kolay ulaşabileceği ve kişiye özel alışveriş deneyimleri yaşatabileceğimiz mağazaları hizmete almaktı. 12 yıldır bunu sürdürüyoruz. Şimdi de Hakkâri’de hizmete açtığımız mağazamız ile tüm Türkiye’ye yayılmış olduk. Sektörün her ilde hizmet veren tek markası olmamız tüketiciye fayda sağlayacak şekilde rekabette de fark yaratacaktır” dedi.
Gratis’in Türkiye’nin 81 ilinde ve her dört ilçesinden birinde olmak üzere toplam 650’yi aşkın mağazası ile hizmet verdiğini söyleyen Gürcan, Gratis’in tüm mağazalarındaki çalışanlarının kadın olduğunu ve toplam 5 bin 500’ü aşkın çalışanın da yaş ortalamasının 28 olduğunu belirtti.
'E-TİCARET YÜZDE 89 BÜYÜDÜ'
Kişisel bakım sektörünün NielsenIQ verilerine göre 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüme gösterdiğini, bu rakamın 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lere ulaştığını söyleyen Bülent Gürcan, kategori bazındaki en çok artışın ise yine 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde vücut bakım ve ağız bakım ürünlerinde olduğunu söyledi.
Gürcan, "Türkiye’de e-ticaret büyümesi pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüme gösterdi. E-ticaret’in bu yüksek büyümesiyle tüm kategorilerin payı arttı ancak ürün bazında deodorant, diş macunu ve saç kreminin ilk 10 içinde yer aldığını söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.
2022 yılında yüzdesel olarak sektörün üzerinde büyüme göstereceklerini söyleyen Gratis CEO’su Bülent Gürcan, müşteri memnuniyeti kapsamında yeni çalışmalarının da olduğunu belirtti. Gürcan, yüksek teknoloji kullanarak Gratis mağazalarında ve Gratis.com’da yapay zeka kullanımına başlayacaklarını ve müşterilerine sanal makyaj deneyimi de sunacaklarını açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!