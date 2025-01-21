Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, kaç kişi öldü? 21 Ocak Grand Kartal Otel yangınında son durum
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen faciada ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Otelin dış kaplamalarının ahşap olması nedeniyle yangın hızla yayıldı. 238 kişinin konakladığı otelde, gece yarısı başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Peki, "Bolu Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?" İşte 21 Ocak 2025 Salı Grand Kartal Oteli yangınında son durum hayatını kaybeden ve yaralıların sayısı...
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." ifadelerini kullanırken, 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınındaki hayatını kaybeden ve yaralıların sayısını açıkladı. Peki, "Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın saat kaçta çıktı, kaç kişi öldü, kaç yaralı var? İşte detaylar...
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BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGINI SON DURUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangında ölü sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki yangın ile ilgili açıklama yapıyor:
Bugün sabah 03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamımızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü. Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Değerli arkadaşlar yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum. Burada sağlık il müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen 52 naaş tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine t eslim edilecek. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 cumhuriyet başsavcımız ve bilirkişi, yangın sebebi, ihmal ve kusurla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadar ki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki idari soruşturma sonunda ortaya çıkacak ve aziz milletimizle paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bakanlar Kurulu'ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. 85 milyon hepimiz yüreğimiz dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar.
Yarın son kez AFAD uzman ekiplerimiz son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün geceden itibaren durmadan bu çalışmalar yapılıyor. Bolu Valimiz, Bolu Başsavcımız, Bolu'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlar, komşu vilayetlerinden gelen ve çalışanlar, AFAD'ın büyük tecrübesi sabır ve sabatla çalıştığını belirtmek istiyorum. Her birine teşekkür ediyorum.
Bizi yurt içi ve yurt dışından arayan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük acı hissediyoruz. Yakınlarına ve aziz milletimize tekraren başsağlığı diliyorum.
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"YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Acımız büyük. 51 yaralımız var, bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17 yaralımızı taburcu ettik. Diğer yaralılarımızı da Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"2 YANGIN MERDİVENİ VARDI"
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin sınıflandırılma denetimleri yapılmış. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bugüne kadar tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum bildirilmemiş" dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti. "
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BAKAN TUNÇ: YANGIN İLE İLGİLİ OTEL SAHİBİ DE DAHİL 4 KIŞI GÖZALTINA ALINDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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'5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPIYOR'
6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir.
Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARTALKAYA MESAJI: HESAP SORULACAK!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Maalesef bu sabah çok üzüntü verici bir haber aldık. Vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlamıştır. 6 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirilmiştir. Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu Kartalkaya'daki yangına ilişkin paylaşım geldi.
"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
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SAHRA HASTANESİ KURULDU
Öte yandan bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri, kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.
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GRAND KARTAL OTEL YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Grand Kartal otel yangını söndürüldü. Yangın nedeniyle otel için çökme riski olduğu açıklandı. Bölgedeki ekipler güvenlik önlemlerini artırırken, otele yaklaşılmasına izin verilmiyor
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İTFAİYENİN VERDİĞİ RAPOR DA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan 22 Kasım 2007 tarihinde Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri inceleme belgesinde de yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu kaydedildi.
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Verilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Kartalkaya Mevkii P.K. 50 BOLU adresinde Şirketiniz tarafından açılmak istenen; OTEL işletmesinin, Müdürlüğümüz personeli tarafından, yangın güvenliği yönünden yapılan incelemesi tamamlanmış olup; işletme içerisinde toplam 25 adet, her katta 2 adet 6 Kg'lık KKT'lu, Yangın Söndürme Cihazı tam ve çalışır vaziyette bulundurulduğu, çıkışlarının uygun olduğu, işletme içerisinde parlayıcı ya da patlayıcı madde bulundurulmaması, yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması koşuluyla yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. Bahis konusu işletmenin faaliyete açılmasında, Müdürlüğümüz açısından sakınca bulunmamakta olup, 26.07.2002 tarihli 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği 9. Kısım 1. Bölüm 125. Maddesine göre; Yapı, Bina, Tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu kurum kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde sahip veya yöneticiler sorumludur."