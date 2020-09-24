Granada'daki Müslüman toplumu Endülüs İslam kültürünü koruyup geliştirmek için yardım bekliyor

AA

Granada'nın Atarfe ilçesinde 2011 yılından bu yana Endülüs İslam kültürüyle bağlantılı faaliyetler yapan Vega Mescidi bu zamana kadar bölgede yaşayan veya turistik amaçlı gelen Müslümanlara yönelik verdiği sosyal hizmet ve dayanışmanın devamı için yardım kampanyası başlattı.AA muhabirine konuşan Vega Mescidi'nin yöneticisi Shuaib Sanchez, Kovid-19'dan dolayı aktivitelerine ara vermek zorunda kaldıklarını, bağışlarla ayakta kaldıklarını ve mescit olarak kullandıkları evin kalan 150 bin avroluk borcunu ödemek için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.İspanya içinde başlattıkları ilk kampanyanın etkili olmadığını ve seslerini duyurmak için bir video çekerek uluslararası çapta finans desteği istediklerini kaydeden Sanchez, "Kalan 150 bin avroluk borcumuzu 50'şer bin avro taksitle Ekim 2020, Nisan 2021 ve Ekim 2021 dönemlerinde ödememiz gerekiyor. Kaynaklarımızın yetersiz olmasından ve Kovid-19'un yarattığı genel durumdan dolayı yardım istemek zorunda kaldık." dedi.Son bir haftada Türkiye başta olmak üzere Belçika ve İngiltere'den yardımlar gelmekte olduğunu anlatan Sanchez, "Bizim inisiyatifimiz dışında gelişerek Türkiye'den çok önemli yardımlar gelmeye başladı. Türkiye'den gelen destek bizi çok şaşırttı ve sevindirdi. Şu ana kadar 21 bin avro topladık ve inşallah ekim ayına kadar ilk ödememizi yapabilecek duruma geleceğiz." şeklinde konuştu.Hem ibadet hem de sosyal ve kültürel faaliyetler için kullandıkları 800 metrekarelik bir alana sahip olduklarını dile getiren Sanchez, "Endülüs ve özellikle Granada Müslümanlar için çok önemli bir yer. Bizler, 1970'lerde kurulan buradaki Müslüman toplumunun 3'üncü kuşağıyız. Endülüs İslam kültürünü en iyi şekilde yaymak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.1980'li yıllarda İslamı kabul ederek Müslüman olan ve aynı zamanda Endülüs seramiği sanatçılığı yapan Sanchez, Granada'da halihazırda 2 bin kadar İspanyol Müslüman olduğunu, şu anda dernek olarak hizmet veren Vega Mescidini vakıf haline dönüştürmek istediklerini kaydetti.Granada Cami Vakfının Başkanı Umar del Pozo da kentteki en önemli cami olan Granada Ulu Cami'nin yanı sıra Müslümanlara en iyi hizmeti verebilmek için yapım çalışmalarını yürüttükleri medreseye destek istediklerini söyledi.Endülüs İslam kültürünün korunup genişletilmesi için medresenin çok önemli olduğunu kaydeden Del Pozo, üç aşamadan oluşan projenin ilk ayağının yapım çalışmalarının devam ettiğini, finans kaynağı arayışlarının da sürdüğünü ifade etti.Del Pozo, Türkiye ile her zaman çok yakın ilişkide olduklarını belirterek, ramazan ayında yapılan yardımlardan dolayı TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.Endülüs İslam döneminde (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada'da yaklaşık 36 bin Müslüman yaşarken, kent genelinde Ulu Cami dışında 16 mescit bulunuyor.