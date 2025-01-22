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        Haberler Kültür-Sanat Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

        Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

        Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu komedyen ve televizyon sunucusu Trevor Noah'ın yapacağı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:21
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        Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu
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        Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, bu yıl 67’nci kez sahiplerini bulacak.

        2 Şubat 2025’te düzenlenecek törende, komedyen ve televizyon sunucusu Trevor Noah bir kez daha sahne alacak. Noah, art arda 5’inci kez Grammy Ödülleri'ni sunmuş olacak.

        Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenecek ödül töreni, müzik dünyasının en iyilerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki orman yangınlarından etkilenenler için farkındalık oluşturmayı ve yardım toplamayı amaçlayacak.

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        #grammy ödülleri
        #Trevor Noah
        #Grammy Ödülleri sunucusu
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