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        Gram altında yeni tarihi zirve

        Ons fiyatındaki ve kurdaki artışın etkisiyle gram altın 1.685 liraya yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 10:35
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        Gram altında yeni zirve
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        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Fed'in faiz artırımlarında yakın zamanda duraklamaya gidebileceğine yönelik beklentiyle güne yükselişle başladı.

        Ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.4 yükselerek 1.963 dolara çıktı.

        Yurtiçinde ise dolar/TL'nin yüzde 2'yi aşan bir yükselişle 26.90'ın üzerini görmesi gram altında yeni tarihi zirvenin görülmesine yol açtı.

        Gram altın yüzde 2.5'lik yükselişle 1.696 liraya çıktı.

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