Gram altında yeni tarihi zirve
Ons fiyatındaki ve kurdaki artışın etkisiyle gram altın 1.685 liraya yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Fed'in faiz artırımlarında yakın zamanda duraklamaya gidebileceğine yönelik beklentiyle güne yükselişle başladı.
Ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.4 yükselerek 1.963 dolara çıktı.
Yurtiçinde ise dolar/TL'nin yüzde 2'yi aşan bir yükselişle 26.90'ın üzerini görmesi gram altında yeni tarihi zirvenin görülmesine yol açtı.
Gram altın yüzde 2.5'lik yükselişle 1.696 liraya çıktı.