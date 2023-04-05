Gram altında yeni rekor

Altın dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerine tırmanırken bu sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi.

Benzer saatlerde düşük hacimli piyasada dolar/TL'nin 19.23'ü de aşmasıyla yurtiçinde gram altın 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı.

FED 'PAS GEÇEBİLİR' BEKLENTİSİ

ABD'de dün açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57.2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 57.9'a yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 42.1'e geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

DOLAR VARLIKLARINDA GERİLEME

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de dün açıklanan verilerin ardından yüzde 3.47'den yüzde 3.35'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3.99'dan yüzde 3.86'ya düştü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102.6 seviyesinden 101.6'ya çekildi.

2023'TE YÜZDE 14 YÜKSELDİ

Dolar varlıklarındaki düşüşler altına talebi artırdı. Ons altında böylece son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ons fiyatı 2023'te şu ana kadar yüzde 10 yükseldi. Yurtiçinde gram altın ise yatırımcısına TL bazında yüzde 14 kazandırdı.

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