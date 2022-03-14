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Haberler Altın Gram altında düşüş sürüyor! Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Mart 2022 Güncel gram altın kuru

Gram altında düşüş sürüyor! 14 Mart güncel gram altın kuru

Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler ekonomik dalgalanmalara neden olurken gözler gram altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert bir düşüşle kapatırken yatırımcılar "Gram altın ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 14 Mart itibariyle gram altın fiyatları son durum...

14.03.2022 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
Gram altında düşüş sürüyor! Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Mart 2022 Güncel gram altın kuru

Gram altın fiyatı ne kadar, kaç T? Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrasında vatandaşların gözü altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan gram altının seyri yatırımcılar takip ediliyor. İşte, 14 Mart 13:00 itibariyle güncel gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

928,94

932,23

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