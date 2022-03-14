Gram altın fiyatı ne kadar, kaç T? Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrasında vatandaşların gözü altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan gram altının seyri yatırımcılar takip ediliyor. İşte, 14 Mart 13:00 itibariyle güncel gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

928,94

932,23

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