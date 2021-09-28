Gram altında dolar hareketi

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın iflas edeceği korkusuyla yükselmişti.

Yatırımcının güvenli liman arayışı devam etse de ABD Doları'nın güçlenmesi altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. 10 yıl vadeli ABD tahvillerinin getirisi 3 ayın zirvesine çıktı.

Geçen haftayı 1.750 dolardan kapatan altının ons fiyatı bu sabah günlük yüzde 0.1 artışla 1.751 dolar oldu.

Gram altında ise dolar/TL'ye paralel bir hareket yaşandı. Dün dolar 8.89 lirayla yeni tarihi zirvesini görürken gram altın da 503 liraya kadar çıktı.

Bu sabah ise doların 8.82 liraya gerilemesiyle 497 liraya düştü.