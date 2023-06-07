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Gram altın REKOR TAZELEDİ! Altın fiyatları son dakika: 7 Haziran 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın rekor tazeledi! 7 Haziran 2023 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son günlerdeki dolar/TL döviz kuru yükselişiyle paralel olarak değer kazanan gram altın yeniden rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından 7 Haziran Çarşamba günü gram altın 1.432 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı canlı kuru...

Giriş: 07.06.2023 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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