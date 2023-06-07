Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yatay seyir devam ederken yurtiçinde dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında yeni rekor gelmesine yol açtı.
Dünü 1.962 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.963 dolardan işlem gördü. Dolar/TL ise dün kapanışta 21.62'den işlem görürken bu sabah 22.60'ın üzerini gördü.
Dolarda gelen bu yeni tarihi zirveyle gram altın fiyatı da 1.432 liraya çıkarak rekor kırdı. Gram altındaki günlük yükseliş yüzde 3.4'ü buldu.
Analistler Fed'in 14 Haziran'da faiz artırımına ara verme ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yarattığını belirtirken gelecek hafta Fed kararından önce açıklanacak ABD enflasyon verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtti. Ons fiyatında 1.945 doların destek 1.985 doların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını ifade etti. İşte 7 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...
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