Gram altın rekor tazeliyor! 11 Mart 2024 Pazartesi anlık altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, ons ve dolar kurunda yaşanan son dakika hareketlerinden etkileniyor. Ons değerinin 2 bin 179 liraya yükselmesiyle 11 Mart Pazartesi günü değer kazanarak gram altın 2 bin 243 TL'ye çıktı. Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları zirve seviyesini koruyor. Son haftalarda her gün yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 243 TL'ye yükseldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 234 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 11 Mart Pazartesi gününe ise 2 bin 243 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 652 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 668 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.243,66
Satış: 2.243,99
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.179,45
Satış: 2.179,73
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.589,85
Satış: 3.668,92
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.359,41
Satış: 14.630,80
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.157,27
Satış: 7.337,84
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.359,41
Satış: 14.630,80
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.910,80
Satış: 16.310,85
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.293,39
Satış: 1.705,16
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.197,25
Satış: 2.317,15