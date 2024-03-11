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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın rekor kırmaya devam ediyor! 11 Mart 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın rekor tazeliyor! 11 Mart 2024 Pazartesi anlık altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları, ons ve dolar kurunda yaşanan son dakika hareketlerinden etkileniyor. Ons değerinin 2 bin 179 liraya yükselmesiyle 11 Mart Pazartesi günü değer kazanarak gram altın 2 bin 243 TL'ye çıktı. Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:06
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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