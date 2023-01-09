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Gram altın REKOR KIRDI! 9 Ocak 2023 bugün canlı altın fiyatları ile piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Gram altın rekor tazeledi! 9 Ocak 2023 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,6 artarak 1.881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Güne yükselişle başlayan gram altın rekor tazeleyerek 1.151 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte 9 Ocak 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı rakamlar

Giriş: 09.01.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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