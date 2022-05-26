Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.9 artışla 974.8 liradan tamamlamıştı.

Bugün ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1.848 dolara gerilerken dolar/TL aynı oranda yükselerek 16.40 lirayı aştı.

Bu sebeple gram altın sabahki düşüşünün ardından yeniden 974 liraya çıktı.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının ise küresel piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.