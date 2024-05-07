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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın düşüyor! SON DAKİKA: 8 Mayıs 2024 Altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Mayıs 2024 çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları bugün yeniden düşüşe geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatı, bugün yeniden 2 bin 400 liranın altına geriledi. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 8 Mayıs 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:26
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