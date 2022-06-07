Gram altın dolarla yükseldi

ABD'de 10 yıllık hazine tahvil getirisinin yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e yükselmesiyle dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı. Dolar endeksinde yüzde 0.5'lik artış yaşanırken dolar/TL de yüzde 0.9 yükselerek 16.73'ün üzerine tırmandı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise güne yatay bir seyir izleyerek başladı. Ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1.844 dolara çıktı.

Bu hafif yükseliş dolar/TL'deki artışla birleşince gram altın 990 liranın üzerine çıktı. Dünü 980 liradan kapatan gram altın yüzde 1 değer kazanarak 991 liraya çıktı.

Fed'e yönelik sıkılaşma beklentileri piyasalarda etkili olurken analistler cuma günü açıklanacak ABD mayıs ayı enflasyon verisinin altının yönünü belirleyebileceğini belirtti.