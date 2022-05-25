Gram altın dolarla yükseldi

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı artan resesyon ve enflasyon endişeleri sebebiyle son 1 haftada yükseliş içerisindeydi. Geçen hafta pazartesi günü 1.815 dolardan işlem gören altının ons fiyatı dün 1.868 dolara kadar yükseldi.

Haftalık yükselişin yüzde 3'e yaklaşmasının ardından bugün ise ons fiyatında düşüş yaşandı. Altın günlük yüzde 0.6 değer kaybederek 1.855 dolara geriledi.

Altının yükselişinde ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve dolarda yaşanan gevşeme etkili olmuştu. Bugün tahvil getirileri ve dolar endeksinde yaşanan kısmi toparlanma altındaki yükselişin durmasına yol açtı.

Yurt içinde ise dolar/TL'de yaşanan yükselişle gram altındaki tırmanış devam etti. Dün 966 lirayı gören gram altın bugün 977 liraya kadar tırmandı. Dolar/TL günlük yüzde 1.5'ten fazla yükselerek gün içerisinde 16.35 lirayı gördü.

Gram altın aralık ayında dolar 18.40 lirayı görürken 1.000 liranın üzerine tırmanmıştı.