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Geçen cumadan itibaren doların küresel olarak zayıflaması yatırımcının altına yönelmesine yol açtı.

Altının ons fiyatı cuma günü 1.800 doları aşarak 1.817 dolara kadar yükseldi. Bu hafta ise görece yatay bir seyir izleniyor.

Bu sabah itibarıyla ons fiyatı yüzde 0.2'lik yükselişle 1.715 dolar oldu.

Gram altında ise dolar/TL'deki düşüşle beraber dün bir gerileme yaşandı. Dolar 8.38 liradan 8.31 liraya düşerken gram altın da 481 liraya indi. Bu sabah ise hem doların yeniden 8.32'nin üzerine çıkması hem de ons fiyatındaki hafif yükselişle yeniden 486 liraya çıktı.

TÜİK'in 2. çeyrek büyümesini yüzde 21.7 ile beklentilere paralel açıklamasının ardından dolarda hafifi bir düşüş yaşandı. Böylece gram altın da yeniden 483 liraya çekildi