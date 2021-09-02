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Uluslararası piyasalarda son 3 gündür altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0.1'lik düşüşle 1.811 dolara geriledi.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatında dolar/TL'ye paralel bir düşüş yaşandı.

Gram altın doların 8.30 liranın altına gerilemesiyle 485 liradan 482 liraya düştü.

Yurtiçinde altın yatırımcısının gözü dolar kurunda olmaya devam edecek. Dünyada ise bugün altın fiyatlarında önemli bir harekete yol açacak bir veri açıklanmayacak ancak koronavirüs vakaları takip edilmeye devam ediyor.

Analistler ons fiyatında 1.813 doların önemli bir direnç noktası olduğunu bunun kırılamaması durumunda yeniden 1.800 doların altına bir hareket yaşanabileceğini ifade etti.