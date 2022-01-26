Gram altın fiyatları 26 Çarşamba günü özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Günlerdir yatay seyirde seyreden gram altın fiyatları Fed kararı öncesinde de yatay seyrini sürdürüyor.

Saat 13.00'te kaydedilen verilere göre gram altın 802 lira alış ve 804 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.